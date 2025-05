Irma objavila prizore iza kamera, pratitelji oduševljeni njom i Franjom: 'Krasni ste, lijepo vas je vidjeti'

Irma i Franjo razmijenili su zavjete na kraju sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', a ona je na društvenim mrežama podijelila fotografije tog lijepog trenutka.

"Sve šale na stranu. 'Brak na prvu' je nevjerojatan put kojim se strašno ponosim. Dala sam cijelo srce i snagu u to iskustvo, i da drugima tamo bude jednako lijepo i, na kraju, korisno. Trud mi se vratio natrag kroz milijun darova. Franjo. Znanje. Toliko prijateljstava... Toliko smijeha! Toliko čarolije. Evo, plačem dok se svega prisjećam. Nevjerojatno. Hvala RTL-u, hvala produkciji, urednicima, ekspertima... Put do raja nije popločen, no vjerujem da plodovi u vrtu nebeskom vrijede svakog koraka. Živjela ljubav!", napisala je u objavi.