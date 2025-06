Irma otkrila kako je upoznala bivšeg supruga: 'To je bila ljubav, prava ljubav'

Otkrila je da su započeli romantičnu vezu, a godinu dana kasnije se preselila u Portugal. "Godinu dana nakon toga smo bili u braku", rekla je Irma. "Jao, što da vam kažem. Mi smo bili tamo u Bugarskoj dva tjedna, kraj tog čovjeka sam se odmah osjećala doma i odmah mi je dao sve. To je to. To je ljubav. Nije trajala, ali to je bila ljubav, prava ljubav", zaključila je.