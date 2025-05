Irma za RTL.hr o Marku i njegovom odnosu s Kristinom: 'Osjećam nepravdu, želi svaliti krivnju na mene'

Vidi se da se trudite oko odnosa s Markom, no ne napredujete. On je pred ekspertom Matejem Sakomanom priznao da više nema volje za vezu s vama. Kako ste doživjeli te njegove riječi?

Marko je izjavio i da ne zna jeste li uopće prijatelji jer ne pričate otvoreno kao prijatelji i da sve analizirate. Kako to komentirate?

Mislim da je Marko često analizirao, a mene prozivao za isto, kao da želi svaliti krivnju na mene, no razumijem da mu nije bilo lako izraziti se iskreno tada. Muči me osjećaj nepravde trenutno.

Marko vas nije mogao tijekom zadatka ni cijelo vrijeme gledati u oči. Smatrate li da je to loš znak?

Žao mi je što mu je teško gledati me u oci. Samo on zna čega ga je strah ili ga muči dok me gleda.