Irma za RTL.hr o novoj ljubavi: 'Oborio me s nogu! Neodoljiv je'

Otkrili ste da na društvenim mrežama da ste zaljubljeni. Možete li nam otkriti neke detalje? Jesu li to obostrane simpatije, gdje se dogodila ta ljubav? Čime vas je taj muškarac osvojio?

Oborio me s nogu! Privlači me njegova osobnost, vrlo je autentičan. Strašno je pametan, ambiciozan, avanturist, a opušten čovjek. Moram priznati da mi je i neodoljiv, jedva se suzdržavam ne zaletjeti se u nešto više s njim. Simpatije su obostrane, putujemo skupa, a to je intenzivno za ljude koji se slabo poznaju pa čekam da mi se mišljenje o njemu iskristalizira.