Irma za RTL.hr o novoj ljubavi: 'On me čini sretnijom od drugih'

U sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' Irma je prvo bila u braku s Markom, a potom s Franjom, s kojim je ostvarila blizak prijateljski odnos. Njih dvoje se i dalje druže, a Irma je sada otkrila postoji li još netko u njezinom životu.

Vi i Franjo se intenzivno druzite nakon Braka na prvu', kako to da ste ostali tako bliski?

Čim vidim Franju, ja sam sretna. Strašno mi je drag, on je tako dobar i pametan, baš mu se divim oko puno stvari. Stvarno smo slični, lako se razumijemo i iste lude i pametne ideje nam padaju na pamet.

S kime ste još u kontaktu?

Sa Silvijom se i čujem i vidim i to je većinom to! S dragim mojim prijateljima šašavcima Igorom, Stjepanom i Emom se uvijek rado podružim jer je to smijeh od jutra do sutra i čujem se ponekad s Jeannette koja je daleko u Francuskoj, no samo sam s Franjom i Silvijom bliska.

icon-expand Irma, Brak na prvu FOTO: RTL

Ima li išta novo na ljubavnom planu?

Ima i nema. Zovu me na spojeve na koje tu i tamo pristanem, jako je to slatko kao aktivnost, malo flerta, malo razgovora, doznaš nešto novo, odeš doma sretan nakon socijaliziranja sa zanimljivom osobom. Želim se još družiti s jednim momkom, čini me sretnijom od drugih, no zasada ostajem slobodna, uživam u ljetu i dajem si vremena.

Kakvi su vam planovi za ljeto?