Irma za RTL.hr o odnosu s Franjom: 'Čim ga ugledam, ja sam sretna'

Irma nam je sada otkrila u kakvom su odnosu.

"Čim vidim Franju, ja sam sretna. Strašno mi je drag, on je tako dobar i pametan, baš mu se divim oko puno stvari. Stvarno smo slični, lako se razumijemo i iste lude i pametne ideje nam padaju na pamet", rekla je.

Irma se druži i s ostalim kandidatima.

"Sa Silvijom se i čujem i vidim i to je većinom to! S dragim mojim prijateljima šašavcima Igorom, Stjepanom i Emom se uvijek rado podružim jer je to smijeh od jutra do sutra i čujem se ponekad s Jeannette koja je daleko u Francuskoj, no samo sam s Franjom i Silvijom bliska", zaključila je.

Propuštene epizode sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' gledajte na platformi Voyo!