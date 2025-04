Irma za RTL.hr o svojoj ovisnosti: 'Nekoliko mjeseci drogirala sam se svaki dan, to mi je bilo poput lijeka'

'U emisiji ste progovorili o tome da ste u prošlosti imali problema s ovisnosti. Kako to da ste se odlučili otvoriti oko toga?

S obzirom na to da u eksperimentu trebamo graditi odnos s drugim čovjekom, i tretiram to kao stvaran život, znala sam da Marku moram reći da u meni postoji težina. Druga strana te medalje je ta lakoća koju osjećam danas. Željela sam podijeliti da je druga strana divna i da svatko može radom, kroz malo drvlja i kamenja doći do mira.

Koliko je trajala vaša borba?

Što vam je u toj borbi najviše pomoglo?

Odjednom, pred jutro, kad sam se pogledala u ogledalo nakon pada s bicikla kraj busa na putu do doma, shvatila sam da to brzo postaje opasno i koliko sam zapravo glupa posljednje mjesece. Sljedeći dan sam priznala drugoj osobi da imam problem (rasplakala sam se kod doktorice kad sam to izrekla) i nazvala centar za rehabilitaciju. Sama sam si otvarala vrata, no dobri ljudi su me držali za ruku dok sam kroz njih prolazila.