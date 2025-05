Irma zamjerila Marku jedan potez, on joj se ispričao: 'To mi ne možeš opet napraviti'

"Govorim ti sada o nečemu što mi je neprihvatljivo. Meni to nije u redu. Jesi li me čuo?", rekla mu je.

"Mislim da si prenaglo reagirao. To mi je previše. To mi ne možeš napraviti opet", dodala je.

"Dobro", zaključio je.

U izjavama je Irma otkrila kako se osjećala.

"Nisam mogla leći bez da mu kažem da je prešao moju granicu. Ne možemo se sutra probuditi s mišlju da će se to opet dogoditi. Mi ne možemo biti u istom prostoru s mišlju da se to opet može dogoditi. Samo sam mu to htjela reći i uopće ne ulaziti u temu nego samo postaviti granicu", zaključila je.

