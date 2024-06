Iva Stasiow posebno nahvalila Filipa iz 'Braka na prvu': 'Uspio si u tome'

"Svi griješimo, to je neizbježan dio ljudskog iskustva. Ono što je zaista važno nije da izbjegnemo greške, već da ostanemo vjerni sebi i svojim vrijednostima. Zadržavanjem autentičnosti, dosljednosti i životnih vrlina poput discipline, empatije i upornosti, možemo naučiti iz svojih grešaka i rasti. Na kraju, naše prave pobjede dolaze iz našeg karaktera i integriteta, a ne iz vlastitog savršenstva. Filip Belić cheers to that, you did it", napisala je stručnjakinja Iva Stasiow.