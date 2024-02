Iva Stasiow za RTL.hr o 'Braku na prvu': 'Vjerujem da će nam i ova sezona pokazati da prava i istinska ljubav postoji'

Koje nam novosti donosi ova sezona 'Braka na prvu'?

Ova sezona će biti jako turbulentna, puna izazova za kandidate. Međutim, ono što je najvažnije i ova sezona će nam poručiti važnu poruku, a to je da ljubav postoji te da je ljubav izbor u koji moramo uložiti trud kako bi je ostvarili.

Što vam je najizazovnije u 'Braku na prvu', a što u karijeri općenito?

Najveći izazov koji, mi eksperti, imamo u Braku na prvu je prikazati kandidatima da ljubav 'ne pada s Marsa'. Da bi ostvarili jedan dobar odnos treba uložiti trud. Dakle, stvari se ne događaju same po sebi, što jako puno ljudi očekuju generalno u životu. To je nešto s čime se ja suočavam i u svojoj praksi u radu s klijentima u psihoterapijskom procesu gdje je najveća prepreka i problem da se očekuju da se stvari dogode same po sebi – a to je nemoguće.

Koliko je teško spojiti dvoje neznanaca?

Nije teško spojiti dvoje neznanaca jer kroz određene testove i intervjue se dosta lako saznaju neki životni stavovi, pravila i preference te se dvoje ljudi može spojiti. No, ono što je izazov je da to dvoje ljudi opstane.