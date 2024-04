Iva za RTL.hr komentirala tjedan različitosti, ali i Josipovo priznanje Karmen: 'Postavljam veliki upitnik, je li ona njega čula?'

''U tom se tjednu najviše bavimo stvarima koje nam se ne sviđaju kod druge osobe, ono što je različito u odnosu na to što bi i kako mi'', rekla je i dodala kako odnos puca u slučaju da par padne na ovome testu.

''Prvo imamo zbližavanje u kojem se ljudi spajaju i prepoznaju neke sličnosti, zatim intima, a kada sve to prođemo dolazi na vidjelo ono što je drugačije, različito i što nam se ne sviđa'', objasnila je i naglasila kako je ovdje ključno kako ćemo to prebroditi i nositi se s time.

''Ovaj tjedan zapravo presuđuje hoće li par ostati ili neće'', rekla je Iva i dodala kako je to posljednja etapa jer prati ono što se događa u realnom svijetu.

Stručnjakinja sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' , magistra psihoterapije Iva Stasiow , za RTL.hr je komentirala situacije koje su se odvile u tjednu različitosti. Prije svega je naglasila kako je to najvažniji tjedan iz jednog razloga.

Navela je koje je rješenje u takvoj situaciji, to jest koji su 'alati' za prebroditi taj dio i stvoriti čvršćeg ljubavnog odnosa. ''Mi se uvijek povežemo na temelju sličnosti, a ne različitosti. Zato je u tom trenutku ključna komunikacija, moramo paziti kako se mi osjećamo u odnosu na to što primjećujemo da nam se ne sviđa i da je drugačije. U tom trenutku je važno stvoriti kompromise, bilo da je to u nekom međuprostoru između jednog i drugog zahtjeva ili odlučiti zanemariti tu različitost i staviti fokus na ono što nam se sviđa'', objasnila je Iva.

Iva je također komentirala situaciju između Karmen i Josipa, u kojoj je Josip Karmen otkrio najteži trenutak u svom životu, odnosno kada mu je preminuo brat.

