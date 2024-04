Iva za RTL.hr o tjednu različitosti i odnosu Renate i Josipa: 'Nema prostor čuti tuđe mišljenje'

Magistra psihoterapije Iva Stasiow i stručnjakinja sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' za RTL.hr je rekla više o tjednu različitosti i naglasila što je u odnosu tada ključno.

''U slučaju da partneri ili jedan od partnera nije spreman prihvatiti različitost ili nešto što mu se ne sviđa, to je početak raspada tog odnosa. Puno ljudi radi tu grešku jer imaju neke idealne vizije i očekivanja od te neke idealne ljubavi gdje će preko puta njih stajati osoba identična kao oni'', rekla je Iva i dodala kako je pogrešno ono što često čuje od kandidata, a to je da ih je partner trebao prihvatiti takvi kakvi jesu. ''Dakle, traže tu jednu idealnu, bezuvjetnu ljubav, a ona u partnerskom odnosu ne postoji. Možda je možemo naći u odnosu majke prema djetetu, no u partnerskom odnosu nikada'', objasnila je.