Je li ovo fer? Alan se može upucavati drugima, ali Danijela ne: 'To ne doliči jednoj ženi'

Alan se na prvoj zajendičkoj večeri u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' upucavao Nikolini dok je Danijela sjedila kraj njega, a nakon toga je zaključio kako se u ovom showu može svašta dogoditi, barem što se njega tiče. Sada se situacija okrenula i ako je suditi prema izjavama, to mu se ne sviđa.

"Dobio sam ono što sam htio i tražio", rekao je Alan.

"Na što misliš?", upitala ga je Danijela, no nije htio dati jasan odgovor.

"Što ću iskomunicirati kada se sve vidjelo? Ona je vidjela, ja sam vidio i to je to. Neću sada to iskomunicirati s njome pa da ispadnem ljubomoran, posesivan, nema potrebe", rekao je kasnije u izjavama.