Je li sad stvarno kraj? Kristina opet otišla iz zajedničkog stana: 'Voli napraviti dramu iz ničega'

Na zajedničkoj večeri parova pogoršao se odnos između Kristine i Stjepana nakon što su raspravljali da on nije napravio popis namirnica za kupovinu i da je provocira time što govori da nije to učinio jer možda ne ostaje u sociološkom eksperimentu ' Brak na prvu' . Ona je donijela odluku kada su se vratili u stan.

"Rekao sam da to neću više trpjeti. Bila je na balkonu i tu sam glasnije pričao da me čuje i izletjela je van. Ja mislim da je ovo vaza koja se više ne može sastaviti. Ja sam dao priliku i trudio se i to je to", zaključio je.