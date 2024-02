Je li Tina već zaljubljena u Tiaga? 'Kemija svakako postoji'

Tina se pohvalila kako puno vremena provode zajedno, no i da su imali svađu koju su kasnije razriješili.

"Imali smo filmske večeri, poveo me već dvaput na spoj, išli smo u šetnje, u shopping. To je sve bilo spontano", rekla je Tina i naglasila kako je to sve on inicirao.

Eksperti su ponovno pohvalili njegov pristup u ovom sociološkom eksperimentu.

Sociološki eksperiment 'Brak na prvu' gledajte na RTL-u ponedjeljkom i utorkom u 21:15, a nove epizode možete i pogledati na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!