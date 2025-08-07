Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Brak na prvu Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt Uzlet gavrana
TV raspored Extra video
Obiteljske tajne Sjene prošlosti Superstar Ljubav je na selu Život na vagi RTL Danas RTL Direkt Stanje nacije
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Brak na prvu

Jeannette inspirira odnosom sa Simonom, a sad je otkrila svoj stav o ljubavi: 'I kada volimo...'

Jeannette je pokrenula zanimljivu raspravu o ljubavi

RTL.hr
07.08.2025 15:00

Jeannette iz 'Braka na prvu' povremeno s pratiteljima dijeli svoje mišljenje o nekim temama, a sada je progovorila o ljubavi. "Kada volimo, da li smo posesivni? Mislim da se svi uhvatimo one rečenice: 'Moj muž, moja žena, moja djevojka'. Nitko nije ničiji. Ne mogu ja biti moj nešto. Nismo predmeti da bismo ih posjedovali", istaknula je. 

Objasnila je da čim se koristi riječ moj to znači da netko nekoga posjeduje. "I kada volimo, to jest kad smo u vezi, da li smo stvarno posesivni do te mjere da smatramo osobu s kojom smo nečim što nama pripada? Ne samo moj nego znači to je moje nema više ni pravo da diše ni da izlazi samo na ulicu ni da priča s nekim na ulici", ispričala je Jeannette. 

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Smatra da danas većina veza danas ima problema s tim "mojkanjem". Kaže da takve stvari vrijede i za prijateljstva. "Moj prijatelj ne može biti moj prijatelj nego prijatelj", rekla je. "Ništa nije naše pa ni mi sami, kada nas nebo pozove, ne ponesemo ni tijelo. I ono ostane drugima na brigu", poručila je Jeannette. Njezin video o ljubavi svidio se i Silviji. "Bravo", komentirala je jedna pratiteljica na objavu. 

Inače, Jeannette je u 'Braku na prvu' stvorila veliko prijateljstvo sa Simonom koji joj je bio suprug. Mnoge je oduševio njihov odnos i navijali su da preraste u nešto više. 

Jeannette i Simon, Brak na prvu
Jeannette i Simon, Brak na prvu FOTO: RTL

Propuštene epizode sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' gledajte na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'BRAKA NA PRVU':

jeannette brak na prvu
Brak na prvu

Tina iz 'Braka na prvu' poslala oštru poruku hejterima: 'Glavu gore, neka se prvo pogledaju u ogledalo'

Brak na prvu

Marko i Andrea iz 'Braka na prvu' odveli sinčića Liama u zoološki vrt, a spremaju se i za veliki dan: 'Moj ponos'

Moglo bi te zanimati

Irma nasmijala fotografijom i šalom na svoj račun, a Jeannette joj dala koristan savjet

Jeannette i Simon iz 'Braka na prvu' postali najbolji prijatelji: 'Naše emocije su iste, a planovi za rujan već postoje'

Jeannette iz 'Braka na prvu' obožava biti bez šminke: Evo kako izgleda

Jeannette za RTL.hr o odmoru sa Simonom: 'On je već sve osmislio'

Jeannette otkrila u kakvom je odnosu sa Simonom: 'Dan danas zahvaljujem Bogu...'

Par koji svima nedostaje! Ovo je svadbeni album Jeannette i Simona iz 'Braka na prvu'