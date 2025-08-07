Jeannette inspirira odnosom sa Simonom, a sad je otkrila svoj stav o ljubavi: 'I kada volimo...'

Jeannette iz 'Braka na prvu' povremeno s pratiteljima dijeli svoje mišljenje o nekim temama, a sada je progovorila o ljubavi. "Kada volimo, da li smo posesivni? Mislim da se svi uhvatimo one rečenice: 'Moj muž, moja žena, moja djevojka'. Nitko nije ničiji. Ne mogu ja biti moj nešto. Nismo predmeti da bismo ih posjedovali", istaknula je.

Objasnila je da čim se koristi riječ moj to znači da netko nekoga posjeduje. "I kada volimo, to jest kad smo u vezi, da li smo stvarno posesivni do te mjere da smatramo osobu s kojom smo nečim što nama pripada? Ne samo moj nego znači to je moje nema više ni pravo da diše ni da izlazi samo na ulicu ni da priča s nekim na ulici", ispričala je Jeannette.