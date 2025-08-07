Jeannette inspirira odnosom sa Simonom, a sad je otkrila svoj stav o ljubavi: 'I kada volimo...'

Jeannette iz 'Braka na prvu' povremeno s pratiteljima dijeli svoje mišljenje o nekim temama, a sada je progovorila o ljubavi. "Kada volimo, da li smo posesivni? Mislim da se svi uhvatimo one rečenice: 'Moj muž, moja žena, moja djevojka'. Nitko nije ničiji. Ne mogu ja biti moj nešto. Nismo predmeti da bismo ih posjedovali", istaknula je.
Objasnila je da čim se koristi riječ moj to znači da netko nekoga posjeduje. "I kada volimo, to jest kad smo u vezi, da li smo stvarno posesivni do te mjere da smatramo osobu s kojom smo nečim što nama pripada? Ne samo moj nego znači to je moje nema više ni pravo da diše ni da izlazi samo na ulicu ni da priča s nekim na ulici", ispričala je Jeannette.
Smatra da danas većina veza danas ima problema s tim "mojkanjem". Kaže da takve stvari vrijede i za prijateljstva. "Moj prijatelj ne može biti moj prijatelj nego prijatelj", rekla je. "Ništa nije naše pa ni mi sami, kada nas nebo pozove, ne ponesemo ni tijelo. I ono ostane drugima na brigu", poručila je Jeannette. Njezin video o ljubavi svidio se i Silviji. "Bravo", komentirala je jedna pratiteljica na objavu.
Inače, Jeannette je u 'Braku na prvu' stvorila veliko prijateljstvo sa Simonom koji joj je bio suprug. Mnoge je oduševio njihov odnos i navijali su da preraste u nešto više.
