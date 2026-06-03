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Brak na prvu

Jeannette iz 'Braka na prvu' dirnula Franju rođendanskom čestitkom: 'Neka te bog čuva mnogo, mnogo ljeta'

Jeannette Kolaković, gledateljima poznatija kao kandidatkinja iz RTL-ova showa 'Brak na prvu', podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu dirljivu rođendansku čestitku

RTL.hr
03.06.2026 16:00

Jeannette iz 'Braka na prvu' je u kratkom, ali iznimno dirljivom videu uputila rođendansku čestitku kolegi iz showa Franji. Na videu stoji i tekst: "Neka te bog čuva mnogo, mnogo ljeta. Sretan rođendan Franjo!".

Da je poruka stigla na pravu adresu i dirnula slavljenika, potvrdio je i sam Franjo. U komentarima se javio i s puno zahvalnosti napisao: "Hvalaaaa Žaneeeeticee".

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Život nakon televizijske avanture

Jeannette je postala poznata široj javnosti sudjelovanjem u popularnom RTL-ovom showu 'Brak na prvu' prije nešto više od godinu dana. Stručnjaci su je tada spojili sa Simonom, a njihov buran i nepredvidiv odnos bio je jedan od glavnih fokusa sezone, izazivajući brojne rasprave među gledateljima. Njezin temperament, otvorenost i jedinstven stil donijeli su joj status jedne od najupečatljivijih kandidatkinja.

Nakon završetka snimanja, Jeannette se, kako je i najavila, vratila u svoj dom u Francuskoj.

Propuštene sezone showa 'Brak na prvu' pogledajte na platformi Voyo.

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