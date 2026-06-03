Jeannette iz 'Braka na prvu' dirnula Franju rođendanskom čestitkom: 'Neka te bog čuva mnogo, mnogo ljeta'

Jeannette iz 'Braka na prvu' je u kratkom, ali iznimno dirljivom videu uputila rođendansku čestitku kolegi iz showa Franji. Na videu stoji i tekst: "Neka te bog čuva mnogo, mnogo ljeta. Sretan rođendan Franjo!".

Da je poruka stigla na pravu adresu i dirnula slavljenika, potvrdio je i sam Franjo. U komentarima se javio i s puno zahvalnosti napisao: "Hvalaaaa Žaneeeeticee".