Jeannette iz 'Braka na prvu' dirnula Franju rođendanskom čestitkom: 'Neka te bog čuva mnogo, mnogo ljeta'

Jeannette iz 'Braka na prvu' je u kratkom, ali iznimno dirljivom videu uputila rođendansku čestitku kolegi iz showa Franji. Na videu stoji i tekst: "Neka te bog čuva mnogo, mnogo ljeta. Sretan rođendan Franjo!".
Da je poruka stigla na pravu adresu i dirnula slavljenika, potvrdio je i sam Franjo. U komentarima se javio i s puno zahvalnosti napisao: "Hvalaaaa Žaneeeeticee".
Život nakon televizijske avanture
Jeannette je postala poznata široj javnosti sudjelovanjem u popularnom RTL-ovom showu 'Brak na prvu' prije nešto više od godinu dana. Stručnjaci su je tada spojili sa Simonom, a njihov buran i nepredvidiv odnos bio je jedan od glavnih fokusa sezone, izazivajući brojne rasprave među gledateljima. Njezin temperament, otvorenost i jedinstven stil donijeli su joj status jedne od najupečatljivijih kandidatkinja.
Nakon završetka snimanja, Jeannette se, kako je i najavila, vratila u svoj dom u Francuskoj.
Propuštene sezone showa 'Brak na prvu' pogledajte na platformi Voyo.