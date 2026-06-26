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Brak na prvu

Jeannette iz Braka na prvu' o vrućinama u Francuskoj: 'Nisam spavala cijelu noć, izgledam kao kafanska pjevačica koja nije zaradila centa'

Jeannette iz 'Braka na prvu' bori se s nesnosnim vrućinama

RTL.hr
26.06.2026 14:00

Jeannette, publici najpoznatija po svom britkom jeziku i iskrenosti u RTL-ovom showu 'Brak na prvu', ponovno je privukla pažnju pratitelja na Instagramu. Ovog puta nije riječ o novostima iz ljubavnog života, već o borbi s problemom koji ovih dana muči milijune ljudi diljem Europe. Jeannette, koja živi u Francuskoj, podijelila je sirovu i duhovitu video ispovijest o posljedicama besane noći, ne sluteći da će njezina objava postati savršen prikaz života usred ekstremnog toplinskog vala koji je pogodio zemlju.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

U videu, snimljenom u ranim jutarnjim satima, Jeannette se obraća kameri bez trunke šminke, s vidljivim podočnjacima i umorom u glasu, ali s prepoznatljivim prkosnim humorom. "Besane noći, još gora jutra", stoji u tekstu preko videa, sažimajući njezino stanje. S pletenicom prebačenom preko ramena, detaljno je opisala muke koje su je držale budnom. "Nisam spavala cijelu noć", započela je. Prvo joj je smetala nesnosna vrućina, a taman kad je pred zoru temperatura napokon malo popustila i kad je pomislila da će uhvatiti koji sat prijeko potrebnog sna, pojavili su se novi neprijatelji - prvo uporna muha, a zatim i prodorna buka kosilice iz susjedstva. Svoju iscrpljenost i frustraciju sažela je u slikovitoj opasci: "Izgledam kao kafanska pjevačica koja je cijelu noć pjevala, a nije zaradila ni centa."

Njezina objava savršeno se poklopila s vijestima koje stižu iz Francuske, koja se, kako izvještavaju mediji, bori s jednim od najjačih toplinskih valova zabilježenih.

jeannette brak na prvu
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