Jeannette iz Braka na prvu' o vrućinama u Francuskoj: 'Nisam spavala cijelu noć, izgledam kao kafanska pjevačica koja nije zaradila centa'

Jeannette , publici najpoznatija po svom britkom jeziku i iskrenosti u RTL-ovom showu 'Brak na prvu' , ponovno je privukla pažnju pratitelja na Instagramu. Ovog puta nije riječ o novostima iz ljubavnog života, već o borbi s problemom koji ovih dana muči milijune ljudi diljem Europe. Jeannette, koja živi u Francuskoj, podijelila je sirovu i duhovitu video ispovijest o posljedicama besane noći, ne sluteći da će njezina objava postati savršen prikaz života usred ekstremnog toplinskog vala koji je pogodio zemlju.

U videu, snimljenom u ranim jutarnjim satima, Jeannette se obraća kameri bez trunke šminke, s vidljivim podočnjacima i umorom u glasu, ali s prepoznatljivim prkosnim humorom. "Besane noći, još gora jutra", stoji u tekstu preko videa, sažimajući njezino stanje. S pletenicom prebačenom preko ramena, detaljno je opisala muke koje su je držale budnom. "Nisam spavala cijelu noć", započela je. Prvo joj je smetala nesnosna vrućina, a taman kad je pred zoru temperatura napokon malo popustila i kad je pomislila da će uhvatiti koji sat prijeko potrebnog sna, pojavili su se novi neprijatelji - prvo uporna muha, a zatim i prodorna buka kosilice iz susjedstva. Svoju iscrpljenost i frustraciju sažela je u slikovitoj opasci: "Izgledam kao kafanska pjevačica koja je cijelu noć pjevala, a nije zaradila ni centa."

Njezina objava savršeno se poklopila s vijestima koje stižu iz Francuske, koja se, kako izvještavaju mediji, bori s jednim od najjačih toplinskih valova zabilježenih.