Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Brak na prvu

Jeannette iz 'Braka na prvu' otkrila da se vratila u Francusku: 'Srce mi je ostalo u Hrvatskoj. Ovo će me držati idućih 100 godina'

Jeannette iz sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' otkrila je kako se nakon zabavnog vikenda u Zagrebu vratila u Francusku

RTL.hr
14.09.2025 10:00

Bivša kandidatkinja sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Jeannette provela je prošli vikend u Hrvatskoj. U zračnoj luci dočekali su je bivši kandidati, a dobrodošlicu joj je organizirao - Simon. Njih dvoje bili su partneri u showu, ali su svima jasno dali do znanja kako je to sve na prijateljskoj bazi.

Feštali su dva dana, a Jeannette se nakon toga vratila kući. 

Jeannette i Simon, Brak na prvu
Jeannette i Simon, Brak na prvu FOTO: RTL

"Stigla sam u Francusku, srce mi je kao i svaki put, kao i prošli put, ostalo u Hrvatskoj. S mojim divnim ljudima. S divnim dušama. Nadam se da ćemo se vidjeti što prije. Hvala Bogu da smo imali ovu priliku da se vidimo ovako sada i da provedemo prekrasne trenutke zajedno. Moram priznati da su me stvarno iznenadili, da su mi napravili život ljepšim. Da će me ovo držati idućih 100 godina. Do kraja moga života. Trenutak koji sam proživjela s njima svima, kad to kažem, mislim na sve što se izdogađalo i na svaki trenutak koji sam imala sa svima. Svima se zahvaljujem od srca, još uvijek sam pod dojmom. Pod tolikim sam dojmom da mi dođe da plačem, ali se suzdržavam. Želim svima reći da mi nedostajete, da vas volim, da vas cijenim, poštujem. Smatram da ste divni ljudi i nadam se da ćemo ostati ovako vezani do kraja života", rekla je Jeannette. 

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Objavu je komentirala Kristina iz soiološkog eksperimenta. 

"Volimo i mi tebe. Vidimo se mi još svakako", zaključila je. 

brak na prvu jeannette
Brak na prvu

Preslatke! Hedviga iz Braka na prvu' uživa u majčinstvu: 'Mamina najmanja najbolja prijateljica'

Moglo bi te zanimati

Čestitamo! Mura Klara i Marko iz 'Braka na prvu' postali roditelji: Na svijet je stigao sin

Andrea i Mislav iz 'Braka na prvu' proslavili 5. godišnjicu braka. Objavili neviđene snimke iz showa: 'Neka ih bude još bezbroj'

Odmor na Mykonosu! Petra iz 'Braka na prvu' oduševila fotkama u bikiniju: 'Sad objavljujem slike kakve sam nekad mogla samo gledati kod drugih'

Prijateljstvo iz 'Braka na prvu' koje i dalje opstaje: Doris i Kristina uživale zajedno za vikend

Jeannette za RTL.hr o ponovnom susretu sa Simonom: 'Želim svim damama da dožive isti osjećaj i trenutak koji sam ja proživjela'

Doris i Kristina iz 'Braka na prvu' posjetile Hrvoja: 'Moja prva ljubav'