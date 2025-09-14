Jeannette iz 'Braka na prvu' otkrila da se vratila u Francusku: 'Srce mi je ostalo u Hrvatskoj. Ovo će me držati idućih 100 godina'

Jeannette iz sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' otkrila je kako se nakon zabavnog vikenda u Zagrebu vratila u Francusku

icon-close

Bivša kandidatkinja sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Jeannette provela je prošli vikend u Hrvatskoj. U zračnoj luci dočekali su je bivši kandidati, a dobrodošlicu joj je organizirao - Simon. Njih dvoje bili su partneri u showu, ali su svima jasno dali do znanja kako je to sve na prijateljskoj bazi. Feštali su dva dana, a Jeannette se nakon toga vratila kući.

icon-expand Jeannette i Simon, Brak na prvu FOTO: RTL

"Stigla sam u Francusku, srce mi je kao i svaki put, kao i prošli put, ostalo u Hrvatskoj. S mojim divnim ljudima. S divnim dušama. Nadam se da ćemo se vidjeti što prije. Hvala Bogu da smo imali ovu priliku da se vidimo ovako sada i da provedemo prekrasne trenutke zajedno. Moram priznati da su me stvarno iznenadili, da su mi napravili život ljepšim. Da će me ovo držati idućih 100 godina. Do kraja moga života. Trenutak koji sam proživjela s njima svima, kad to kažem, mislim na sve što se izdogađalo i na svaki trenutak koji sam imala sa svima. Svima se zahvaljujem od srca, još uvijek sam pod dojmom. Pod tolikim sam dojmom da mi dođe da plačem, ali se suzdržavam. Želim svima reći da mi nedostajete, da vas volim, da vas cijenim, poštujem. Smatram da ste divni ljudi i nadam se da ćemo ostati ovako vezani do kraja života", rekla je Jeannette.

icon-food-cookie Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga. Omogući