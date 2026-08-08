Jeannette iz 'Braka na prvu' otkrila što bi danas napravila drugačije: 'Ne bih se nikad udavala'

Jeannette, bivša kandidatkinja popularnog showa 'Brak na prvu', podijelila je s pratiteljima na Instagramu vrlo osobno i iskreno razmišljanje o životnim odlukama, mudrosti koja dolazi s godinama te o tome što bi učinila potpuno drugačije da može vratiti vrijeme

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U videu snimljenom tijekom opuštajuće vožnje biciklom, Jeannette je otkrila koje bi ključne životne poteze povukla da je prije trideset godina imala današnju pamet.

Djeca da, brak ne

Potaknuta videom koji je gledala, a koji se bavio životnim lekcijama, Jeannette je započela monolog o propuštenim prilikama i alternativnim životnim putevima. Posebno je naglasila jednu odluku koja bi joj, kako kaže, iz temelja promijenila život, a tiče se obitelji i braka. "Da sam imala ovu mudrost prije trideset godina, gdje bi mi život i kraj bio", započela je svoje razmišljanje i zatim bez zadrške otkrila svoju viziju prošlosti: "Znam samo da bih imala djecu. Ne bih se nikad udavala."

icon-expand Jeannette, Brak na prvu FOTO: RTL

Naglasila je kako bi se u tom alternativnom scenariju posvetila obrazovanju kako bi osigurala bolju budućnost za sebe i svoju djecu. "Završila bih toliko škola da mogu zarađivati dovoljno novca da izdržavam i sebe i djecu i druge", kazala je, jasno dajući do znanja da bi joj prioritet bio stvaranje sigurnog i neovisnog okruženja za svoju obitelj, bez oslanjanja na partnera ili instituciju braka.

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Život je neprestano učenje

Iako njezina izjava o braku može zvučati kao žaljenje, Jeannette je u nastavku videa poručila kako na život ne gleda na taj način. Svjesna je da se prošlost ne može promijeniti i da je svako iskustvo, pa i ono koje bismo danas drugačije odigrali, dio puta koji nas je oblikovao. "Da sam sve ovo što sad znam znala prije, bilo bi možda i drugačije. Ali život ima svoje puteve", istaknula je, prihvaćajući tijek svog života. Njezina poruka je da se životna mudrost ne može suzbiti u nekoliko savjeta, već se stječe svakodnevno. "Svaki dan smo mudriji i pametniji i do kraja života ćemo učiti", poručila je.

icon-expand Jeannette, Brak na prvu FOTO: RTL