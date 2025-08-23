Jeannette iz 'Braka na prvu' otkrila što joj se dogodilo: 'Šofer autobusa me zaboravio na parkingu'

Jeannette iz 'Braka na prvu' povremeno s pratiteljima dijeli svoje mišljenje o nekim temama, a sada je otkrila anegdotu s putovanja.
"Šofer autobusa me zaboravio na parkingu i nije me našao, niti sam ja njega našla tako da moram sada pričekati da me netko pokupi. Već sam iznemogla, pregladnila. Pomagajte", rekla je Jeannette, koja se kasnije srećom snašla.
Otkrila je i kako su joj neki dani teži od ostalih, no kako utjehu uvijek pronađe u svojoj prijateljici i kćeri.
Podsjetimo, u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' Jeannette je bila u braku sa Simonom. Njih dvoje ostvarili su nevjerojatnu povezanost, ali su odlučili kako neće biti zajedno.
"Imam osjećaj da bi gledatelji bili najsretniji da smo Simon i ja bili i ostali zajedno. Svi komentari počinju s osvrtom na naše godine. Godine nisu bitne, život je da se živi i nikoga ne treba nazivati babom ili djedom ako želi živjeti na svoj način. To bi značilo da većina očeva i majki i prijatelja nemaju pravo živjeti jer po nekima su prešli godine s pravom na život i tu treba stati. Simon i ja, s iskustvom koje imamo, karakterima specifičnim, često smo vodili razgovore o našem odnosu općenito. Nama je lijepo voljeti se na način koji se dogodio prirodno, i to je najveće blago koje imamo u našem odnosu", rekla je nedavno za RTL.hr.
Otkrila je tada i kako uskoro planiraju i druženje uživo.
