Jeannette prozvala Hrvoja za ružno ponašanje prema Silviji: 'Kad sam ja rekao zašuti?'

Ekspert Dean Pelić rekao je Jeannette i Simonu da ga zanima njihovo mišljenje o ostalim parovima u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu'. Ekspert Matej Sakoman je za par ispričao da su dobri komentari i promatrači. "Mogu vrlo precizno adresirati neke stvari i staviti ih na vidjelo drugim parovima ako žele", rekao je o Jeannette i Simonu.

Jeannette je rekla da se Kristina i Marko slažu i da je između njih manje tenzija. Potom se osvrnula na drugi par koji nije htjela imenovati. "Ja mislim da muškarac mora prvenstveno biti džentlemen prema ženi. Ima trenutaka gdje se dogodi da između dvije osobe bude šuti, prestani, ti si ovo, ti si ono. Meni je to malo ružno. Ja sam to imala u svom životu i zato kažem da se to ne bi trebalo događati. I ja mislim da vi dobro znate tko je taj par", ispričala je.