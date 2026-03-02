Jeannette Simonu priredila iznenađenje za rođendan, okupila je gotovo cijelu ekipu 'Braka na prvu': Zajedno bili i Kristina i Marko

Iako se kamere popularnog sociološkog eksperimenta "Brak na prvu" ugase nakon finalne epizode, životi i odnosi kandidata nastavljaju intrigirati javnost. Dokaz da su neka prijateljstva stvorena u showu postala neraskidiva nedavno je pružio video koji je na svom TikTok profilu objavila bivša kandidatkinja Višnja koja je otkrila kako se ekipa ponovno okupila.
"Neki neobični susreti, neka posebna iznenađenja i prijateljstva za cijeli život", napisala je Višnja u opisu, sažimajući atmosferu večeri.
Zabava za pamćenje u srcu Zagreba
Video prikazuje veselo društvo okupljeno u rustikalnom ambijentu jednog zagrebačkog restorana. Prizori toplih zagrljaja, zajedničkog pjevanja i plesa odišu autentičnom radošću i prijateljstvom. Proslava je bila ispunjena pomno biranim detaljima: od raskošne plate s mesnim delicijama i nazdravljanja šampanjcem, do živog nastupa harmonikaša koji je dodatno podigao atmosferu.
Posebno dirljiv trenutak bio je uručenje poklona slavljeniku. Riječ je o velikoj slici s reljefnim anđeoskim krilima u bijeloj i zlatnoj boji, simboličnom daru. Naime, kako je Simon otkrio na Instagramu, Jeannette mu je to sve priredila za rođendan. Doletjela je iz Francuske i dogovorila s Doris i Kristinom da Simona izvuku na piće. A kad je došao u restoran - tamo su ga dočekali gotovo svi bivši kandidati.
"Tada su mi emocije proradile. Oni su svi potajno organizirali proslavu mojeg rođendana koji tek slijedi. Sve su organizirali ranije", rekao je Simon."Brak na prvu je stvorio nešto izvanredno.Postigli su više, stvorili su obitelj. To je samo dokaz da se može kroz određeno vrijeme može postići nešto što traje kroz cijeli život. Mi smo obitelj", zaključio je Simon.