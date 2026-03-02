Jeannette Simonu priredila iznenađenje za rođendan, okupila je gotovo cijelu ekipu 'Braka na prvu': Zajedno bili i Kristina i Marko

icon-close

Iako se kamere popularnog sociološkog eksperimenta "Brak na prvu" ugase nakon finalne epizode, životi i odnosi kandidata nastavljaju intrigirati javnost. Dokaz da su neka prijateljstva stvorena u showu postala neraskidiva nedavno je pružio video koji je na svom TikTok profilu objavila bivša kandidatkinja Višnja koja je otkrila kako se ekipa ponovno okupila. "Neki neobični susreti, neka posebna iznenađenja i prijateljstva za cijeli život", napisala je Višnja u opisu, sažimajući atmosferu večeri.

Zabava za pamćenje u srcu Zagreba

Video prikazuje veselo društvo okupljeno u rustikalnom ambijentu jednog zagrebačkog restorana. Prizori toplih zagrljaja, zajedničkog pjevanja i plesa odišu autentičnom radošću i prijateljstvom. Proslava je bila ispunjena pomno biranim detaljima: od raskošne plate s mesnim delicijama i nazdravljanja šampanjcem, do živog nastupa harmonikaša koji je dodatno podigao atmosferu.

icon-expand Brak na prvu FOTO: TikTok