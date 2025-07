Jeannette za RTL.hr o odmoru sa Simonom: 'On je već sve osmislio'

Želim naglasiti da sam još tijekom snimanja više puta kazala da bih ponovila eksperiment s istim kandidatima. Nisam se nikada zamišljala ispred kamera, no poslije ovoga iskustva, voljela bih snimati ponovno i dulje. Bili smo krasna ekipa; različiti, komunikativni, puno smo naučili jedni od drugih, barem ja jesam. Meni je druženje bilo vrlo zanimljivo. Kazala sam u jednom momentu Simon, suživot koji imamo s ekipom je kao da se zabavljaš s nekim i ujedno upoznaješ cijelu familiju jer živiš u istoj kući. Nedostaju mi svi, voljela bih da se opet sretnemo, bili smo jedinstvena ekipa. Čujemo se i pišemo si i danas.

Ništa se nije promijenilo osim daljine. Nažalost, obaveze i daljina nas razdvajaju fizički, psihički se nalazimo u istom eteru. Imamo momente kada jedno drugome šaljemo iste poruke, zovemo se u isto vrijeme. Mislimo na neke detalje jednako. Simon je pravi džek i voli ponekad baciti bubicu na koju se poneki upecaju. Smijali smo se porukama koje sam dobivala na osnovu njegove rečenice: Nisam seksualno aktivan pet godina." Bila je to sarkastična, zabavna rečenica, koju su mnogi pogrešno shvatili. Umjesto negativnoga stava, trebali bi se povesti njegovim primjerom, snažne, zabavne osobe, pune entuzijazma i pozitivne energije. Upravo iz toga razloga naš je odnos na čvrstim temeljima.

Naši se planovi za deveti mjesec finaliziraju, svaki dan donese nešto novo. Pripremamo nešto zanimljivo iako su moje obaveze vrlo zahtjevne i nemam puno slobodnoga vremena. Francuska nije kao što se predstavlja u medijima - svi na putovanjima i ništa ne rade. Pokušat ću naći vremena i posjetiti Simona. Možda i on doleti do mene.

Imam osjećaj da bi gledatelji bili najsretniji da smo Simon i ja bili i ostali zajedno. Svi komentari počinju s osvrtom na naše godine. Godine nisu bitne, život je da se živi i nikoga ne treba nazivati babom ili djedom ako želi živjeti na svoj način. To bi značilo da većina očeva i majki i prijatelja nemaju pravo živjeti jer po nekima su prešli godine s pravom na život i tu treba stati. Simon i ja, s iskustvom koje imamo, karakterima specifičnim, često smo vodili razgovore o našem odnosu općenito. Nama je lijepo voljeti se na način koji se dogodio prirodno, i to je najveće blago koje imamo u našem odnosu. Zašto muškarac i žena moraju imati seksualni odnos i vezu da bi imali pravo voljeti nekoga"? Voljeti se može na razne načine, vjerujem da i sada mnogi vole na sebi specifičan način. Naš odnos i ljubav je vjerujem kvalitetniji i ljepši nego kod oni koji na zalost kažu da vole nekoga, a iza četiri zida se dijele šamari i nema komunikacije, a u javnosti se predstavlja veza kao buket '101 ruža'. Nadam se da će čitatelji razumjeti da su naše emocije čiste i iz srca. Molim vas da promijenite stari način shvaćanja i osude drugih, srca su vječno mlada, duša i um su živi dok dišemo, do zadnjega daha imamo prava voljeti, plakati, smijati se... Moja preporuka svima, nemojte se bojati osuda drugih.