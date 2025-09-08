Jeannette za RTL.hr o ponovnom susretu sa Simonom: 'Želim svim damama da dožive isti osjećaj i trenutak koji sam ja proživjela'

icon-close

Bivša kandidatkinja sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Jeannette za vikend je stigla u Zagreb, a njezini prijatelji iz showa priredili su joj dočeka na zračnoj luci. Jeannette je zaplakala od sreće, a za RTL.hr je otkrila svoje dojmove. "Simon i ekipa ratnici su bez sna su mi priredili vrlo emotivan, neočekivani doček na aerodromu u Zagrebu. Pokrenuli su mi suze radosnice. Ratnik bez sna! Za neke pjesma, za nas himna, pjesma Petra Dragojevića, s kojom smo ušli u petu sezonu Braka na prvu, koja će nas kandidate pratiti, po mojem mišljenju, u raznim životnim situacijama jer smo još jednom pokazali da smo svi povezani pravim poštovanjem i prijateljstvom", rekla je.

icon-expand Simon i Jeannette, Brak na prvu FOTO: Instagram

Sve je organizirao Simon, njezin partner i prijatelj kojeg je upoznala u sociološkom eksperimentu. "Simon, srce, kreativnost, maštovitost, emocije, sve u jednoj duši, naši dragi prijatelji velikoga srca Matej, Igor, Franjo, Stjepan, naš slatki šećer Irma i naša Daniela, koji su mu pomogli u ostvarenju plana moje dobrodošlice su zaslužni za osjećaj koji se ne može riječima opisati, ali snimkom može prenijeti svima koji nas prate na društvenim mrežama. S time da moram naglasiti da nažalost Sylvie, koja je poslovno na Malti, Višnja, Kristina, Doris, Manuel i Marko koji zbog poslovnih obaveza nažalost nisu mogli prisustvovati i naravno nas Darko koji nam se ipak uspio pridružiti na kasnom ručku. Taj trenutak ću pamtiti cijeli život. Želim svim damama da dožive isti osjećaj i trenutak koji sam ja proživjela i proživljavam svake minute jer još nije gotovo, svaki dan je novo iznenađenje koje samo Simon može osmisliti. Tko zna što mu je danas, sutra i svaki trenutak na repertoaru. Još sam pod dojmom prvoga iznenađenja", rekla je.

icon-expand Višnja, Doris, Tina, Jeannette, Brak na prvu FOTO: Instagram