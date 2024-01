Jedan mladoženja zadovoljan, drugi razočaran: 'I mama i on su suzdržani'

Nova epizoda 'Braka na prvu' počela je vjenčanjem Renate i Josipa. Renata se nadala opuštenom i nasmiješenom partneru jer bi joj to sve olakšalo, a došao ju je podržati njezin kum i poslovni partner koji smatra da je Renata spremna na ovu avanturu. Josip se radovao sudjelovanju u eksperimentu dok je njegova sestra, a ujedno i kuma, iznenađena njegovom odlukom što se prijavio u ovakav tip showa jer je ovo dosta izvan njegove zone komfora.

Tina i Tiago započeli su medeni mjesec, a Tina je otkrila da su sinoć spavali u istom krevetu i da su se malo 'stiskali'. Izgleda kao da je luda, ta energija, ali je baš slatkica, kao cvijet", rekao je Tiago i nastavio hvaliti Tinu; od njezina stila odijevanja koji mu se jako sviđa pa sve do njezina tijela tako da ju je odmah počeo ljubiti po nogama. Tina se sjetila da Tiago zna čitati iz dlana pa joj je suprug rekao da će živjeti kratko i slatko te da će upoznati nekoga tko će biti s njom do kraja, što je sigurno on. Mislim i nadam se da će biti nešto u budućnosti", rekao je Tiago.