Jedan video razotkrio Alana, Danijela razočarana u supruga: 'Na lažima se ne ide dalje'

"On je mene počeo vrijeđati i to je ono što se dogodilo. Ne zato što on to misli nego nije htio da mi dođemo do srži one situacije, da mi dođemo do razgovora. Nije mi dao da dođem do riječi i pričao je rečenice koje su nebulozne. One nisu povezive, to su riječi koje ne možeš povezati. I to mi govori da je on nereguliran. On to nije isplanirao, on se ne zna kontrolirati", rekla je Danijela o Alanu u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu'.

Svađa između njih dvoje dogodila se zbog toga što Alan tvrdi da je Danijela vrištala na njega dok su se vozili do lokacije snimanja njihove prve ceremonije sa stručnjacima.