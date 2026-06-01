Jesu li Adam i Goga najljepša ljubavna priča 'Braka na prvu'? Njihova prekrasna obitelj iz snova to potvrđuje

Gordana i Adam Kromer , jedan od parova koji su svoju ljubav pronašli zahvaljujući sudjelovanju u RTL-ovom sociološkom eksperimentu ' Brak na prvu ', još jednom su pokazali zašto ih javnost toliko voli. Njihova priča, koja je započela neočekivano pred televizijskim kamerama, prerasla je u prekrasnu obiteljsku bajku koju s veseljem dijele sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

Inače, Gordana i Adam Kromer upoznali su se tijekom snimanja prve sezone showa 'Brak na prvu', ali ne kao supružnici. Gordana je bila "udana" za Dejana Vukobratovića, a Adam za Nikolinu Tutić. No kako su počeli problemi s njihovim partnerima, tako su se Gordana i Adam, oboje zaljubljenici u fitnes, počeli družiti, prvo u teretani, a zatim na kavama.

Rodile su se simpatije, nakon snimanja otišli su na izlet i shvatili kako su zapravo - zaljubljeni. Par je ubrzo počeo živjeti zajedno, zatim je stigla sretna vijest - Goga je trudna, a u kolovozu 2020. godine na svijet je došao sin, maleni Noel. No to nije bilo jedino slavlje u ovoj obitelji jer iste godine su se zaručili, a na ljeto 2021. i vjenčali. Ubrzo nakon, rodio se drugi sin, maleni Kael, a nedavno su dobili i trećeg sina.

