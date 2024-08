Jole iz 'Braka na prvu' prepoznatljiv je s bradom, a ovako izgleda bez nje: Biste li ga prepoznali?

Josip Čavar Jole bio je jedan od kandidata četvrte sezone 'Braka na prvu', a imao je buran odnos s Karmen. "Naš brak nije funkcionirao od samog početka. To su shvatili i stručnjaci. Samo što su se oni htjeli potruditi oko nas. Čak smo se trudili da nađemo neki poznaničko-prijateljski odnos, ali ja sam vidio da i od toga nema ništa. Ukratko, naš brak nije imao smisla. No nije mi zbog ničega žao. Bilo mi je jako lijepo. Ovo mi je najljepše iskustvo koje sam doživio u životu", ispričao je on za RTL.hr.