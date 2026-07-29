Jole iz 'Braka na prvu' se nakon 30 godina vraća u Hrvatsku pa otkrio kakvu ženu traži: 'Mora biti kompletna'

"Moja su djeca već velika. To su odrasli ljudi. Razveo sam se 2010. Ovdje su mi, u Hrvatskoj, umrli otac, brat i majka i želim jednostavno ostatak života provesti ovdje", otkrio je Jole za Net.hr , dodajući kako ga je na povratak dodatno motivirala želja da svoje znanje o wellnessu i saunama prenese u Hrvatsku.

"Imam nenormalno pozitivnu energiju, znam s ljudima, perfektno pričam njemački i engleski te želim uputiti ljude kako uživati u sauni, jer to je jednostavno kult života", rekao je Jole, koji je upravo u wellness industriji pronašao novi poslovni izazov.

Iako mu se život trenutno vrti oko novih planova, Jole ne skriva da bi volio pronaći i ljubav koja bi se uklopila u njegov životni ritam. "To je istina. Imam jako buran život i jako kvalitetan i intenzivan život. Družim se s mnogo ljudi. Iskreno da vam kažem, još nije naišla neka prava dama", kazao je.