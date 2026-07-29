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Brak na prvu

Jole iz 'Braka na prvu' se nakon 30 godina vraća u Hrvatsku pa otkrio kakvu ženu traži: 'Mora biti kompletna'

Josip Čavar Jole, kandidat showa 'Brak na prvu', nakon više od 30 godina života u Njemačkoj odlučio je novo poglavlje započeti u Hrvatskoj. Povratak u domovinu, kaže, nije samo emotivna odluka nego i prilika da svoje dugogodišnje iskustvo pretoči u novi poslovni projekt

RTL.hr
29.07.2026 14:00

"Moja su djeca već velika. To su odrasli ljudi. Razveo sam se 2010. Ovdje su mi, u Hrvatskoj, umrli otac, brat i majka i želim jednostavno ostatak života provesti ovdje", otkrio je Jole za Net.hr, dodajući kako ga je na povratak dodatno motivirala želja da svoje znanje o wellnessu i saunama prenese u Hrvatsku.

Jole, Brak na prvu
Jole, Brak na prvu FOTO: Instagram

"Imam nenormalno pozitivnu energiju, znam s ljudima, perfektno pričam njemački i engleski te želim uputiti ljude kako uživati u sauni, jer to je jednostavno kult života", rekao je Jole, koji je upravo u wellness industriji pronašao novi poslovni izazov.

Iako mu se život trenutno vrti oko novih planova, Jole ne skriva da bi volio pronaći i ljubav koja bi se uklopila u njegov životni ritam. "To je istina. Imam jako buran život i jako kvalitetan i intenzivan život. Družim se s mnogo ljudi. Iskreno da vam kažem, još nije naišla neka prava dama", kazao je.

Karmen i Jole, Brak na prvu
Karmen i Jole, Brak na prvu FOTO: RTL

Nakon sudjelovanja u "Braku na prvu", gdje nije pronašao ljubavnu sreću s Karmen, Jole priznaje da danas zna što traži. "Meni treba žena koja je kompletna, koja je puna seksipila, puna života. Znači da može pratiti u mom discipliniranom životu. Volim sve lijepo, volim sport, volim zdrav život", poručio je.

Njegov fokus ipak je trenutačno na poslovnom pothvatu i povratku u Hrvatsku. Odabrao je Rovinj kao mjesto u kojem želi graditi novu priču, a svoj pristup poslu opisao je u svom prepoznatljivom stilu: "Ja sam jednostavno showman, ali jako ugodan showman."

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