Josip fasciniran Renatom: 'Tijelo je besprijekorno, kao da je zamrznuto u vremenu'

Tijekom trčanja, Josip je Renati predložio da radi i rukama. No, ona je navedeno odbila jer si je držala pletenicu. ''Moram si držati pletenicu, nisam si dobru frizuru napravila'', poručila je Renata Josipu. ''Što me gledaš? Sada ćeš reći da krivo trčim'', dodala je, a Josip je komentirao kako neprirodno izgleda tako trčeći.

Renata i Josip odradili su zajednički trening u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' . Josip je trenirao Renatu s obzirom na to da je on trener, a komentirao je kako je Renata malo tvrdoglava. ''Bila bi nezahvalna kao klijentica. Siguran sam'', rekao je Josip. ''Vidio sam da je dosta svojeglava i ne prihvaća baš previše savjete'', dodao je.

Josip je primijetio kako Renati kondicija nije na razini s obzirom na to da pet tjedana nije trenirala. No, zato je primijetio nešto drugo... ''Ostala je figura. Tijelo je i dalje besprijekorno kao da je zamrznuto u vremenu'', primijetio je Josip. ''Brutalno izgleda u ovim tajicama i topiću. To je nešto besprijekorno'', dodao je. Renata je priznala da je Josip kao trener isti kao i muž. ''Voli detaljno opisivati, a ja sam nestrpljiva. Želim što prije krenuti vježbat'', zaključila je Renata.

