Josip iz 'Braka na prvu' o tome što očekuje od žene: 'Da je dama na van, a u krevetu moja...'

Karmen i Josip razdvojili su se u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu', no sve zadatke i dalje odrađuju zajedno. Ipak, svjesni su kako između njih trenutačno ne postoji kemija, što Josipu izuzetno smeta. Smatra kako Karmen i on nemaju nikakvu budućnost, a to je jasno komunicirao i stručnjacima. Čak su i na zajedničku večeru stigli odvojeno, što je iznenadilo sveprisutno. Dok se vozio na zajedničku večeru, ispričao je što inače očekuje od žene.

"Rekao sam kako želim ženu bombu. Meni godine uopće nisu bitne. Spomenuo sam Monicu Bellucci. Može imati 40,50 godina, ali da je žena. Razumiješ me što ti želim reći? Da ima sve. Da je dama na van, a da u krevetu bude moja. Da bude žena, da me ispunjava i da ja nju ispunjavam. Malo koja žena može samnom izaći na kraj. No, ja nisam naporan, ja sam ugodan", rekao je Josip.

Karmen je već na samom vjenčanju rekla kako joj Josip ne odgovara jer smatra kako je prešao neke granice.

