Josip je doznao zašto mu Renata nije dala priliku: 'Spomenula je neka dva razloga'

''Jako je bio šutljiv cijeli dan, što mi je potpuno čudno za njega, no ajde ima i on pravo na takav dan. Doslovno sam morala izvlačiti riječi iz njega, a na neka pitanja mi uopće nije htio odgovoriti'', objasnila je Renata.

''Spomenula je neka dva razloga, no to bih zadržao za naš odnos... Intimni su to razlozi. To mi je tek nedavno otkrila'', objasnio je Josip.

Alan i Josip su se našalili kako bi se Josip trebao ošišati na ćelavo jer Renata ne voli kosu. ''Ona i dalje tvrdi da sam joj fizički privlačan. Ne bi mi bez kose to dobro stajalo jer imam malu glavu i klempave uši... Kako je ona mene upoznavala, bio sam joj sve manje i manje privlačan'', komentirao je Josip i dodao kako je Alan Renatin tip muškarca, što je Alanu bilo drago za čuti.

''Definitivno mi je to podiglo ego'', priznao je Alan i dodao kako je Renata predivna osoba u koju bi se mogao zaljubiti.

