Josip je za RTL.hr otkrio zašto je zahladio njegov odnos s Renatom: 'To je poljuljalo moje povjerenje'

"Razočarano sam se osjećao jer sam smatrao da Renata nikad ne bi stala na stranu osobe poput Alana, na stranu muškarca koji otvoreno vrijeđa žene. Bilo mi je iznimno teško ne razgovarati s njom na spoju, no uspio sam odoljeti njezinim vapajima i pozivima za razgovor, ne bih to nazvao provokacijama, no jednostavno nisam htio razgovarati i iznositi svoje stavove. Odolio sam tome jer sam naglasio, i tada i sada, da ne treba javno iznositi trzavice i prljavo rublje sada na kraju, kako se ne bi kvarilo sve ono lijepo što se dogodilo, a sve je počelo od izleta u Slavoniji...", objasnio je Josip, koji je komentirao i razbijenu čašu.

"Nije mi se svidjelo kako me Renata napala nakon te čaše, no nije me iznenadilo. Očekivao sam nešto u tom smjeru. Ne poštujem je u toj mjeri u kojoj sam je poštovao do tada. Nisam u potpunosti izgubio poštovanje prema njoj, no da je poljuljalo moje povjerenje u njezinu dobrotu kao osobe - je, ne sviđa mi se što staje na stranu nekoga tko verbalno zlostavlja žene", rekao je Josip koji, iako nije dobio Renatinu podršku, dobio je potporu ostalih kandidatkinja.

"Apsolutno mi godi što su ostale kandidatkinje stale na moju stranu, a drago mi je i zbog podrške gledatelja", priznao je Josip.

"To mi puno znači i sada sam tek svjestan veličine svog postupka jer u tom trenutku, tada, ne možeš biti svjestan koliko je to bio dobar i pravedan čin", dodao je.

"Prije svega reakcije ljudi su me iznenadile, ta plebiscitarna podrška mi znači. Ako ništa drugo, ovaj će mi sociološki eksperiment pomoći pronaći osobu koja je za mene. To je prednost ovog sociološkog eksperimenta u kojem žene mogu vidjeti kakav sam", zaključio je Josip.

