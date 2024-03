Josip Karmen dao ultimatum: 'Ili se volimo ili se ne volimo. Nema sredine'

"Zato što si napravila tu distancu, ali ja to prihvaćam. Danas smo se upoznali i odmah si napravila distancu", rekao je.

"Rekla si da si umorna, razumijem tvoju situaciju, ali želim te upoznati, želim da budemo zajedno i vrijeme će donijeti nešto. Želim da pokušamo i da vidimo kako će to sve funkcionirati", naglasio je i dodao kako oboje nisu - jednostavni.

"Što to znači?", upitala ga je.

Karmen i Josip nakon vjenčanja u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' popričali su na balkonu, a razgovor nije išao onim tijekom kako je to Josip očekivao.

"Imam svoj stav, ali ako to znači da ja nisam lagana. Lagano je to da ja pregazim sve što hoću, ali onda mi to nije odnos", rekla je Karmen.

Potom su se dotaknuli teme o ljubavi.

"Ljubav je kada nekoga voliš takav kakav je. Neću te mijenjati. Ako se ja zaljubim u tebe, a ti u mene, onda nema granica", rekao je.

Karmen se s njime nije složila.

"Ne bih pristala na sve kako bih se odrekla svojih potreba. Da se odreknem sebe radi nekih odnosa, mislim da je bitno da zadržim i sebe, ali i odnos. Tako ja gledam na stvari", rekla je.

"Ili se volimo ili se ne volimo. Nema sredine. Ili ću ti dati sve, ili...", rekao je Josip.

Karmen se to nikako nije svidjelo.

"Isključiv je, a poanta odnosa je sredina. Mislim da on ima baš neku idealnu sliku iz bajki. Nema realnu sliku što je pravi odnos", zaključila je.

