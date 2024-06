Josip ponovno ljubi! Za RTL.hr otkrio detalje: 'Odlučio sam joj dati priliku'

Renata je prokomentirala kako joj više karakterno odgovara Alan nego ti. Je li te to iznenađuje?

Ne iznenađuje me to, ali u neku ruku je to očekivano. Koliko god ona tvrdila da nije, ona se svrstala uz Alana, i u neku ruku, možda me malo iznenađuje dio oko karakternih osobina. Vjerujem da joj je fizički privlačniji takav tip muškarca.

S Danijelom si se, s druge strane, čuo i tijekom pauze od snimanja...

Odnos između mene i Danijele je isključivo prijateljski. Nismo vidjeli u tom periodu, ali smo se često čuli. I njoj i meni je to bilo dovoljno.

Šuška se da si se zaljubio u međuvremenu.

Donekle. Počeo sam se viđati s jednom osobom. Ona me vidjela u 'Braku na prvu', ali nije se na temelju toga javila. Inicijalno to nije bio povod, ali je znala tko sam. Odlučili smo dati jedan drugome priliku. Apsolutno ima samo riječi hvale na moje sudjelovanje u showu. Želi me upoznati kao osobu ivan showa iako sam bio u potpunosti autentičan i ništa nisam glumio. U neku ruku me upoznala preko malih ekrana.

Sociološki eksperiment 'Brak na prvu' gledajte na RTL-u ponedjeljkom i utorkom u 21:15, a nove epizode možete i pogledati na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!