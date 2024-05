Josip se trudi oko Renate, no bezuspješno: 'Njemu nakon pet tjedana još nisu jasne neke stvari'

Na ceremoniji sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' , stručnjak Boris je priznao kako ga je ugodno iznenadilo Josipovo ponašanje prema Renati. ''Želim to javno reći. Primijetio sam tvoj trud i angažman te obzirnost prema Renati. Primjećuješ li ti to?'', upitao je Boris Renatu.

''Istina je. Primjećujem to, shvatio je poruku, trudi se i vidi se napredak. Cijenim to i hvala ti'', odgovorila je Renata, a Josip je priznao kako mu gode takve riječi.

''Godi poprilično, moram priznati. Bilo mi je u nekim trenucima i dosta neugodno koliko su me hvalili'', komentirao je Josip.

No, njihov odnos je još uvijek na prijateljskoj razini. ''Čisto prijateljska razina, no naravno da mi je sve više drag. Puno mogu naučiti od njega i nadam se on od mene'', priznala je Renata.