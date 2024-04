Josip smatra da Renati treba dominantniji muškarac od Alena: 'Njoj treba netko žešći'

Klara i Lovre svoje su pismo poslali Renati i Josipu, a u današnjoj epizodi susjedi će im vratiti istom mjerom. Danas je moj dan iako se on našalio i rekao da je svaki moj", rekla je Renata kroz smijeh, no Josip nije bio presretan što će morati raditi ono što njegova supruga želi. Kako ti je bilo na cugi s Alenom sinoć?" zanimalo je Josipa, a Renata mu je sa smiješkom odgovorila: Malo smo se provozali gradom i popričali. Dobro je bilo, meni je s Alenom uvijek dobro." Josipu je komentirao da mu je to kul, ali nije izgledao oduševljeno. Smatram da Renati treba još malo netko žešći, da tako velim, dominantniji muškarac - kad joj ja nisam dovoljno dominantan, onda ne znam kakav to muškarac treba biti, ali ne bih rekao da se oni nešto previše se mogu povezati na emocionalnoj razini, ne djeluju mi tako", rekao je Josip.