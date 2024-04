Josip za RTL.hr otkrio zašto je otišao u hotel: 'Ona laže, to sam svojevoljno napravio'

Karmen i Josip posvađali su se nakon zajedničke večere i nije bilo druge nego da on ode spavati u hotel, a za RTL.hr je otkrio razloge odlaska.

Prije svega je naglasio kako je u sociološki ekspriment ušao otvorena srca. ''Nisam došao u show da se svađam s nekim, no Karmen ima toliko negativnu energiju u sebi da je to krenula prenositi na mene'', otkrio je Josip te dodao što mu još smeta kod Karmen.

''Nemam ništa protiv pušenja, no ona svakih deset minuta pali cigarete. Radila je online i dva metra od mene je pušila. Cijeli je prostor bio u dimu, to nije za mene - to sam rekao. Također, konstanto je prolazila na terasu pušiti dok sam ja htio spavati i uvijek ostavila pritvorena vrata da mi je ulazio dim... Ustao sam i zatvorio ih, a ona se razljutila i počela pričati o nekoj agresiji'', objasnio je Josip i naglasio kako se trudio oko nje usprkos tome što nisu kliknuli, a vraćati se za sada, kaže - ne planira.