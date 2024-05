Josip za RTL.hr o incidentu s Alanom i Renatinoj reakciji: 'I ranije je stajala na stranu muškarca, prvo Alena, a sad i Alana'

Vjerujem da je jasno o čemu je riječ, odnosno, da sam stao u obranu Danijele jer je Alan, osim nje, vrijeđao i Karmen. Moja izjava koja govori o tome da su njegove izjave šovinističke se odnosilo na oboje. Vidim da to nije bilo u potpunosti jasno. No napadi su bili usmjereni prije svega na Danijelu. Napadi i uvrede nisu jenjavale, nego su postojale sve nemilosrdnije i brutalnije.

"Zašto imaš potrebu govoriti ženi da ima celulit? Je li to tebi normalno'', upitao je Josip Alana, na što je on odgovorio kako se Renata na to nikada ne bi uvrijedila. ''Pusti sad Renatu, govorimo o Danijeli'', rekao je ljutito Josip. Situacije je pomalo eskalirala, no vrlo se brzo smirila. Upitali smo Josipa za komentar.

Marko je izjavio da nije siguran jeste li bili ljubomorni zbog Renate ili Danijele. Što vi kažete na to?

Riječ je o nesporazumu, apsolutno i nikakve ljubomore nije bilo, nego je bila riječ o obrani Danijele kao žene, njezine časti i ugleda. Moram sam reagirati kad već nitko nije od velikih muškarčina".

Danijela je izjavila da ste snažan muškarac...

Apsolutno mi to godi, ali svjestan sam sebe i toga da uvijek stajem na stranu pravde i ono što me uvijek može naljutiti. U životu me smetaju samo dvije stvari - ako je nešto nelogično i nepravedno, a ovdje je bilo i jedno i drugo posrijedi. Ne možemo se šaliti s uvredama.

Je li vas iznenadila Renatina reakcija na cijelu situaciju?

Dijelom me to iznenadilo, a dijelom i ne. Renata je i ranije stajala na stranu muškarca, u slučaju Alena i sada Alana. Sada je to prešlo granicu dobrog ukusa. Mislim da bi to mogla biti kap koja će preliti čašu u našem odnosu...

