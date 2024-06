Josip za RTL.hr o kompliciranom odnosu s Karmen: 'Naš brak nije imao smisla'

"Naš brak nije funkcionirao od samog početka. To su shvatili i stručnjaci. Samo što su se oni htjeli potruditi oko nas. Čak smo se trudili da nađemo neki poznaničko-prijateljski odnos, ali ja sam vidio da i od toga nema ništa. Ukratko, naš brak nije imao smisla. No nije mi zbog ničega žao. Bilo mi je jako lijepo. Ovo mi je najljepše iskustvo koje sam doživio u životu", naglasio je Josip.

"Pokušao sam s njom imati prijateljski odnos, ali nije išlo. Ona je stalno nešto manipulirala, dosta je negativno pričala tako da sam već drugog dana shvatio da tu ne može biti ničega. Komunikacija se ponekad činila u redu samo kada sam se šalio i pravio neku ugodnu atmosferu, ali to nije dugo trajalo. Karmen je osoba koja stalno traži nešto negativno. Totalno je drugačiji tip, ja sam iz svega pokušao izvući nešto dobro, da se malo našalimo. Tu i tamo bi se ona nasmijala, ali to je bilo kratkog vijeka", rekao je.

Pitali smo ga što njegova obitelj misli o svemu.

"Obitelj me voli i podržavaju me, no rekli su mi kako to nije žena za mene", rekao je i dodao:

"Vjeru u ljubav nisam izgubio. Sretan sam i zadovoljan čovjek koji ima divan život. Divnu djecu, divnu obitelj, zanima me jedino prava ljubav".