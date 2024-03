Josip za RTL.hr o tome je li potišten zbog Karmen: 'Nisam mekan da me može povrijediti žena koja ne zna što hoće'

Kandidat sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Josip u show je, kaže, došao iskreno i otvoren je za novu ljubav. Vjenčanje s Karmen nije prošlo onako kako je očekivao, a za RTL.hr je sažeo dojmove.

"U eksperiment sam došao slučajno. Prijavila me nećakinja, a kada sam dobio poziv, došao sam na casting i rekao svoje želje. Kada me produkcija nazvala, odlučio sam kako je pravo vrijeme za to. Imam lijepe godine da mi se još nešto lijepo dogodi. Svatovi su mi bili super, došli su mi moji veseli Slavonci. Karmen mi se svidjela na prvi pogled, ali sam nakon nekoliko minuta osjetio odbojnost s njezine strane. Ne znam zašto. Ne znam jesam li joj se svidio ili ne. Mislim da se malo uplašila", rekao je.

Uzvanike je iznenadio svojim plesom.

"Nisam u životu plesao, ali sam se prilagodio. Cijela ta ceremonija mi je bila zabavna, to je nešto predivno. Nismo došli na sahranu nego na vjenčanje. Ništa nije bilo skandalozno. Ljudi su se zabavljali, a ona je na to reagirala na način da mi je rekla da sam sirovina. To nije lijepo. Ja niti jednu ružnu riječ nisam pomislio, niti rekao", rekao je.