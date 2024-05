Josip za RTL.hr otkrio misli li da se Renati sviđa Alan: 'Njezino zauzimanje takvih stavova...'

No, usprkos tomu što je Renata branila Alana, Josip ne misli da joj se on sviđa.

''Apsolutno smo zahladili zbog te situacije i nismo to skrivali. To je bilo vidljivo i nama i svima koji su promatrali naš odnos. Djelovao sam smireno i ravnodušno, no iznutra je tinjala i buktala lagana vatrica. Bio sam prije svega iznerviran i frustriran. Njezino zauzimanje takvih stavova i zauzimanje njegove strane je upravo to izazivalo u meni'', priznao je Josip kojega njezino ponašanje zapravo nije ni iznenadilo.

''Nije da nisam očekivao takvu njezinu reakciju jer od Renate se uvijek može očekivati dosljednost. Ona je od početka sociološkog eksperimenta bila na strani muškarca... To je vidljivo iz odnosa Ane i Alana, zatim i Nikoline i Antona gdje se uvijek priklanjala stavovima muškarca'', zaključio je Josip.

Sociološki eksperiment 'Brak na prvu' pogledajte na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO IZ 'BRAKA NA PRVU':