Josipu prekipjelo nakon Alanovih komentara: 'Renati je već pun kufer s njim'

Situacija je u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' sve napetija. Josipa je posebno pogodilo to što Alan vječito spominje Danijeli celulit. ''Zašto imaš potrebu govoriti ženi da ima celulit? Je li to tebi normalno'', upitao je Josip Alana, na što je on odgovorio kako se Renata na to nikada ne bi uvrijedila.

''Pusti sad Renatu, govorimo o Danijeli'', rekao je ljutito Josip. Renata je komentirala kako ne razumije Josipovo ponašanja te da ga u pet tjedana još nije vidjela takvog. ''Zašto joj imaš potrebu stalno govoriti o celulitu i to joj trljati na nos, što da i žena ima celulita, a vjerojatno nema...'', rekao je Josip, a Alan mu odgovorio kako sve izvlači iz konteksta te ponovno spominje Renatu. ''Josip je totalno cool lik, osjećala sam se ugodno iznenađeno i zaštićeno'', priznala je Danijela.