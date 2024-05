Jure iz 'Života na vagi' za RTL.hr o budućim ciljevima i višku kože nakon gubitka kilograma: 'Za sada moram pričekati...'

Podsjetimo, Jure je sada u svibnju prvi puta otrčao utrku Wings for Life, a otkrio je kako je uopće došao do te ideje.

Jure također ima i neke sljedeće ciljeve. ''Naš fizioterapeut iz 'Života na vagi' me pozvao 28.6. na utrku u Dugu Resu. Nadam se da ću moći zbog posla prisustvovati, čak je rekao da će zvati i Martina pa bih volio da i on dođe'', rekao je Jure, a planove ima i s Leonardom.

''Također mi je bilo značajno kako me ljudi prepoznaju i javljali mi se tamo s riječima podrške... To me guralo naprijed. Malo sam osjetio da mi je pao tlak od vrućine i dehidracije pa sam malo na šestom kilometru počeo osjećati umor. Nisam se uspio regenerirati dovoljno na stajalištu s vodom, no uspio sam otrčati još taj kilometar i pol pa je ukupno bilo 7,5 km'', dodao je.

''One su došle pa smo njih tri, moj prijatelj i ja zajedno trčali. U početku smo se držali svi skupa, no onda smo se u gužvi odvojili. Svatko je hvatao svoj tempo, iako se moj prijatelj trudio cijelo vrijeme biti uz mene jer je i sam rekao da mu nisu bitni kilometri. Tek je pred kraj malo ubrzao sebi za gušt'', komentirao je Jure, a otkrio je kako mu se najviše svidjela atmosfera i podrška okoline.

''S obzirom da sam do prošle godine bila pretila osoba, bila bi realnost da to istrčim jednom. I naravno do godine ponovno Wings for life, pokušati se probiti do 15. kilometra pa iz godine u godinu graditi sve više'', rekao je.

Za sada zbog obaveza trenira dva puta tjedno, no nada se kako će se uskoro vratiti na pet treninga tjedno te ostala dva dana imati za rekreaciju i odmor. Usprkos rjeđim treninzima, prehranu ipak održava.

''Držim se prehrane 90 posto pa je to super. Trenutno se trudim održavati istu kilažu do ljeta kako bi se tijelo naviknulo jer je ovaj gubitak kilograma bio iscrpljujući za tijelo. Onda nakon ljeta nastaviti s gubitkom kilograma'', rekao je Jure, a tikvice su mu favorit.

''Što se tiče jela špageti od tikvica su mi top, popečci od tikvica, punjenje tikvice, opsjednut sam tikvicama ne znam zašto'', komentirao je Jure.

