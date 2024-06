Kad se ističeš i na plaži! Tinu volimo u svim izdanjima, ali u ovom 'Baywatch' posebno

Ako netko obožava ljeto, onda je to kandidatkinja sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Tina Blašković. Odrasla je uz more pa su joj omiljene razonode aktivnosti u badiću. Voli eksperimentirati s odjećom, a to se može primijetiti i kod odlazaka na plažu. Naime, ima raznovrsne badiće koje si sama šije i voli ih pokazivati u raznim kombinacijama. Nedavno je bila inspirirana 'Spasilačkom službom'.