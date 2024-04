Kakav fotosession! Tina i Tiago proslavili pomirenje, a obožavatelje počastili novim pozama

Tina i Tiago u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' doživjeli su svoj preporod. Na početku je njihov odnos bio idiličan, no nakon nekoliko tjedana je eskaliralo zbog toga što joj je Tiago zamjerio određena ponašanja.

Istaknuo je kako ga guši te zbog toga ne može biti svoj. Tina je priznala kako je to njezin obrazac ponašanja kada joj je do nekoga stalo. U prijevodu, priznala je kako ima određene simpatije prema svome mužu. S druge strane, naglasila je kako on nikada nije priznao kako mu se ona sviđa.

Uspjeli su riješiti sve prepreke i na zajedničku večeru stigli su držeći se za ruke. Prije te večeri sve su frustracije izašle iz njih tijekom - razbijanja.