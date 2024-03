Kakav preokret kod Tine i Tiaga! Opet su u sedmom nebu: 'Mi smo najzreliji par'

Slažete li se s Tiagovom izjavom pred stručnjacima sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu'? "Mi smo najzreliji par. Mi znamo kako se nositi s teškim situacijama", rekao je. On i Tina pred eksperte su stigli sretni, puni energije i ono najvažnije - puni ljubavi.

"Naučio sam ju poštovati, što sada radim i više. Možda je do naših kultura ili je utjecaj mojih bivših trauma. Nisam bio u mogućnosti to vidjeti, ali sada mi je jasno da, ako sam s Tinom, moram vjerovati njezinim postupcima i riječima. To mi je jasno sad, ali to prije nisam vidio", rekao je Tiago.

Oboje su napisali kako ostaju u sociološkom eksperimentu unatoč burnoj svađi koja se dogodila pred kamerama. Tina i Tiago su to uspjeli razriješiti.

"Jako smo dobro kliknuli, jako mi je drag. Lijepa mi je ta priča. Željela bih vidjeti što će biti u budućnosti", naglasila je Tina.

