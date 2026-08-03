Kakva linija! Hedviga iz 'Braka na prvu' pozirala na brodu i pokazala kako uživa na Pagu

Nakon što je nedavno oduševila pratitelje obiteljskim objavama, ova prezgodna mama sada je podigla temperaturu novom fotkom na kojoj je u prvom planu njezina fantastična linija.

Hedviga iz 'Braka na prvu' se javila s otoka Paga, gdje uživa u morskim radostima na brodu, a prizor koji je podijelila doslovno ostavlja bez daha.