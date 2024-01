Kandidati 'Braka na prvu' nisu samo Hrvati: Evo tko još dolazi u show

Nova sezona sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' kreće 29. siječnja na RTL-u, a prva epizoda bit će dostupna 24 sata ranije na platformi Voyo. Eksperti - magistra psihoterapije Iva Stasiow, spisateljica i stručnjakinja za muško-ženske odnose Sanela Kovačević Nelly te profesor psihologije i sudski vještak za psihologiju Boris Blažinić otkrit će identitet parova koji kreću na uzbudljivo bračno putovanje.

Među kandidatima nisu samo Hrvati. Tiago Coutinho Nunes (30) rođen je u Brazilu, radi u logistici u službi za korisnike u Zagrebu, roditelji su mu umirovljenici i ima brata odvjetnika. Za njih će sa smiješkom reći da su vrlo organizirane osobe dok je on opušteniji, i to je upravo ono što mu se sviđa kod Hrvata i zemlje u kojoj je ostao živjeti zbog posla. Privlače ga niže djevojke koje se bave sportom i priznaje da mu je važno lijepo lice. Volio bi da njegova odabranica bude otvorenog uma, a kad je riječ o romantici, smatra da je manje više i za njega je veza gotova kad počne gledati druge djevojke. Kaže da nikada nije bio istinski zaljubljen; no jednom kad bude, volio bi biti osoba koja skrbi o svojoj partnerici i sve bi razmirice volio rješavati mirnim putem. Ne skriva koliko se veseli sudjelovanju u 'Braku na prvu', optimističan je i, prije svega, spreman biti dio sociološkog eksperimenta jer želi raditi na sebi, sklopiti nova prijateljstva i, naravno - zaljubiti se.